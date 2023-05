BATAIE IN PLINA STRADA, in urma cercetarilor efectuate de polițiștii din cadrul Poliției Orașului Titu, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe langa Judecatoria Racari, fața de un barbat de 28 de ani, din localitatea Miulești, a fost dispusa masura reținerii pentru 24 de ore, pe baza de ordonanța. Barbatul este banuit ca [...] The post BATAIE IN PLINA STRADA ce s-a lasat cu arestari first appeared on Partener TV .