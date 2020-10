Stiri pe aceeasi tema

- EDUCATIE… Gradinitele si scolile din Vaslui, care se inscriu in proiectul „Fiecare Copil Merita o Poveste”, implementat de Asociatia OvidiuRo, vor primi carti ilustrate, materiale educationale si formare online pentru cadrele didactice. Tot ce trebuie sa faca este sa completeze formularul disponibil…

- RESPONSABILITATI… Atributiile cadrelor didactice, ale directorilor de scoli si gradinite, personalului didactic auxiliar si nedidactic in asistenta medicala pentru elevi se modifica sau se completeaza, potrivit proiectului de ordin comun al ministrilor Sanatatii si Educatiei. Documentul stabileste …

- Alegerile din 27 septembrie inchid gradinițe și școli, pentru citeva zile, in pandemie. Copiii și profesorii din unitațile de invațamant vor face cursuri online. Ministerul Educației transmite ca, in perioada 25 – 29 septembrie, activitatea didactica in unitațile de invațamant desemnate ca secții de…

- ♦ Luni se vor relua cursurile, dar mai bine de jumatate dintre școlile botoșaneni nu au autorizație sanitar veterinara din cauza lipsei apei potabile, a faptului ca au grupuri sanitar in curte sau nu au utilitațile elementare. ♦ Peste 16.400 de copii din județ, adica mai mult de un sfert, sunt condamnați…

- Fotbalul mic COMPETITIE… Solidar Vaslui, locul trei la „Cupa Covid”. Echipa de minifotbal Solidar Vaslui a participat la editia a III-a a turneului amical de fotbal „Cupa Covid”, competitie desfasurata in satul Bosia, din comuna Ungheni, judetul Iasi. Turneul s-a disputat pe teren mare, in sistem eliminatoriu,…

- Cadrele didactice trebuie sa se adapteze astfel incat sa poata sa predea si pentru copiii din clasa si pentru cei care urmaresc lectiile online, a declarat miercuri prim-ministrul Ludovic Orban. “E necesara o adaptare aici. Cadrele didactice trebuie sa inteleaga faptul ca situatia in care ne gasim este…

- ORE ONLINE… Peste doua saptamani, cadrele didactice vasluiene vor avea posibilitatea sa parcurga continuturi cu privire la utilizarea platformelor educationale. Prin intermediul „Telescoala profesorilor”, emisiune realizata de formatori de la Google si Microsoft, acestia vor fi invatati cum sa predea…