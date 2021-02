Stiri pe aceeasi tema

- Un om al strazii a murit miercuri inghețat pe o strada din Milano. Anchetatorii au fost suprinși sa afle ca omul nu era sarac, iar detaliile care s-au aflat dupa moartea sa sunt incredibile. Barbatul avea peste 100.000 de euro in cont, 19.000 de euro in acțiuni și incasa lunar o pensie de 750 de euro…

- O echipa mixta formata din procurori, politisti criminalisti si specialisti de la INSEMEX Petrosani continua luni cercetarile la fata locului in cazul incendiului izbucnit la un pavilion al Institutului "Matei Bals", unde erau tratati pacienti cu COVID-19. Potrivit unor surse judiciare, la Serviciul…

- A trecut urgia ninsorilor peste Baia Mare, dar acum o alta problema da batai de cap autoritaților locale. Adunatul zapezii de prin parcari, de pe marginea șoselelor, cu alte cuvinte de peste tot. Numai ca acest lucru nu se poate face oricum. Conform legislației in vigoare „zapada de pe drumurile publice…

- Știi cu siguranța imaginile din alte țari cu polițiștii prietenoși care se joaca cu bulgari de zapada. In urma cu trei ani, trei ofițeri de poliție au fost surprinși in Londra in timp ce se bateau cu zapada, intr-o parcare. Imaginile de atunci au devenit virale pe rețelele de socializare. Prin 2016,…

- Altercație intre mai mulți romani in noaptea zilei de 28 decembrie, pe o strada din Luton, Anglia. Mai mulți barbați s-au atacat reciproc, fara menajamente, iar cateva femei au incercat sa-i desparta.

