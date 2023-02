Bătaie cu cărămizi şi lopeţi, pe o stradă din comuna Ciorogârla. Zece persoane, la audieri Polițiștii au intervenit, duminica, la un scandal care a izbucnit pe o strada din Ciorogarla, in care au fost implicate unsprezece persoane. In urma conflictului o persoana a fost ranita, a transmis IPJ Ilfov. Un conflict spontan a izbucnit azi pe o strada din satul ilfovean Darvari, comuna Ciorogarla. Mai multe persoane au inceput sa se loveasca reciproc cu lopeti si caramizi. „La data de 19 februarie a.c., in jurul orei 15:00, polițiștii din Bragadiru au fost sesizați prin apel 112, cu privire la faptul ca, pe o strada din localitatea Ciorogarla, a izbucnit un conflict spontan, intre mai multe… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol: libertatea.ro

