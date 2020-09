Bătaie ca-n filme lângă București: Trei persoane au ajuns la spital Bataie ca-n filme, in noaptea de marți spre miercuri, in satul Glina, din județul Ilfov. Trei persoane au ajuns la spital, dupa ce doua familii s-au batut pe strazile din localitate, potrivit Mediafax.Poliția Ilfov a fost sesizata ca in satul Glina este in desfașurare un conflict intre mai multe persoane. Polițiștii orașului Popești Leordeni și Pantelimon au ajuns dupa conflict acolo, insa au gasit o femeie și doi barbați raniți, rezultand „indicii pertinente cu privire la faptul ca au fost implicați in conflict”. Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Ilfov au fost sesizati, marti seara, cu privire la un conflict intre mai multe persoane, la Glina. Ajunsi la fata locului, politistii au constat ca altercatia s-a incheat, dar patru persoane au fost ranite. 11 participanti la conflict au fost identificati pana acum, cinci fiind audiati…

- Politistii din Ilfov au fost sesizati, marti seara, cu privire la un conflict intre mai multe persoane, la Glina. Ajunsi la fata locului, politistii au constat ca altercatia s-a incheat, dar patru persoane au fost ranite. 11 participanti la conflict au fost identificati pana acum, cinci fiind audiati…

- Politistii din Ilfov au fost sesizati, marti seara, cu privire la un conflict intre mai multe persoane, la Glina. Ajunsi la fata locului, politistii au constat ca altercatia s-a incheat, dar patru persoane au fost ranite. 11 participanti la conflict au fost identificati pana acum, cinci fiind audiati…

- Trei persoane au fost ranite in urma unui conflict izbucnit marți seara in comuna Glina, județul Ilfov. La sosirea forțelor de ordine, cearta se incheiase, dar polițiștii i-au identificat pe cei implicați in altercație și i-au dus la secție pentru audieri.Incidentul violent s-a petrecut in jurul orei…

- Politistii din Ilfov au fost sesizati, marti seara, cu privire la un conflict intre mai multe persoane, la Glina. Ajunsi la fata locului, politistii au constat ca altercatia s-a incheiat, dar patru persoane au fost ranite. 11 participanti la conflict au fost identificati pana acum, cinci fiind audiati…

- Doua familii de romi s-au batut pe o strada din comuna Glina, cu sabii si topoare. In altercatie au fost implicate aproximativ 20 de persoane, iar in urma scandalului sase persoane au fost ranite si transportate la spital. Citeste si: Bataie intre clanuri in Dolj: 15 persoane au ajuns in stare…

- Trei persoane au fost ranite in urma unui conflict care a izbucni, marți seara, pe o strada din comuna Glina, de langa București. Polițiștii s-au deplasat la fața locului, unde i-au identificat pe cei implicați in altercație, aceștia fiind conduși la sediul poliției pentru audieri.

- „La data de 13 iunie, in jurul orei 17.45, am fost sesizati cu privire la faptul ca pe raza comunei Grajduri are loc un scandal intre mai multe persoane. Politistii s-au deplasat la fata locului si au identificat mai multe persoane implicate, dintre care doua au fost transportate la spital. De asemenea,…