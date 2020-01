Stiri pe aceeasi tema

- Un incident minor a avut loc miercuri in zona Bisericii Sfanta Ana din Ierusalim intre un membru al fortelor de securitate israeliene si agenti ai echipei de paza a presedintelui francez, Emmanuel Macron, cu cateva ore inainte de vizita programata a liderului de la Palatul Elysee la acest lacas de…

- Incidentul bizar a avut loc in orasul Sonseca, din provincia Toledo. Sub privirile ingrozite ale trecatorilor, barbatul si-a condus Jeep-ul direct in biserica, omul urland ca vrea sa scape de Diavol. Usile masive din lemn au rezistat la impactul initial. O femeie, crezand ca este vorba despre un accident,…

- O explozie, soldata cu ranirea a 14 persoane, a avut loc luni la clopotnita unei biserici dintr-un oras din Catalonia, in timpul unui festival local, informeaza luni DPA, potrivit AGERPRES.Incidentul, produs la biserica Santa Coloma din orasul catalan Centelles, a avut loc in timpul unui spectacol…

- Un barbat a deschis focul intr-o biserica din Texas, doua persoane stingandu-se din viața, iar alta fiind in stare critica.Tragedia s-a petrecut in timpul liturghiei.Incidentul a avut loc in localitatea White Settlement, care are aproximativ 18.000 de locuitori.„Totul e sub control.

- Rareș Bogdan, prim-vicepreședinte al PNL, i-a spus marți moderatoarei Digi 24 care ii prezenta argumente pentru o dezbatere electorala ca ”Observ ca mulți s-au transformat in susținatori ai lui Dancila”. Roxana Lazarescu i-a dat in mod repetat exemple de dezbateri similare și a argumentat nevoia…

- Polițiștii au arestat un barbat de aproape 80 de ani, suspectat ca a deschis focul la o moschee din sud-vestul Franței. Doua persoane au fost ranite in urma atacului, noteaza presa franceza, citata de Agerpres. Incidentul a avut loc, luni, in jurul orei locale 15 (ora 16, ora Romaniei), dupa ce un barbat…

- Franta l-a propus pe directorul general al grupului de tehnologie Atos, Thierry Breton, drept candidat la postul de comisar pentru politici industriale al Comisiei Europene, a anuntat biroul presedintelui Emmanuel Macron, dupa ce prima propunere a tarii a fost respinsa de parlamentarii europeni,…