Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur s-a produs in noaptea de joi spre vineri, la ora 00:35, in zona seismica Vrancea, judetul Vrancea. Potrivit Institutului National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), seismul cu magnitudinea de 3,7 grade pe scara Richter, a avut loc la adancimea de 84 de kilometri,…

- Piața turismului de lux in Europa se ridica la 130-170 de miliarde de euro pe an si ar putea sa se tripleze in urmatorul deceniu datorita investițiilor in infrastructura, formarii de personal și dezvoltarii de noi destinații, arata un studiu al firmei de

- Romania monitorizeaza cu mare atentie situatia din Marea Neagra si posibila dezvoltare a conflictului militar al Federatiei Ruse spre Odesa si ramane preocupata de faptul ca Marea Neagra nu este, practic, deschisa pentru circulatia internationala, a afirmat ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu,…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,4 pe scara Richter s-a produs marti dimineata, la ora 6:33, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, arata informatiile publicate de Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Potrivit agerpres, seismul s-a inregistrat la adancimea…

- Compania de Drumuri va monta un sistem inteligent pentru monitorizarea circulației pe autostrazile care pornesc din București precum și pe DN 1 București – Ploiești, sistemul ITS (Intelligent Transport Systems) avand și funcția de masurare a vitezei-radar. Obiectivul principal al proiectului de aproximativ…

- Un cutremur slab cu magnitudinea de 3 s-a produs miercuri dimineata, la ora locala 9:48, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, arata informatiile publicate de Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul s-a inregistrat la adancimea de 132 de kilometri,…

- Firma de consultanța Hightech TMC achiziționeaza firma IOTH Consulting din Romania. Cu sediul in București, TMC spera sa atraga mai mulți clienți și, mai ales, nou talent din Europa de Est. „Obiectivul nostru este sa creștem, pana in anul 2030, la 10.000 de angajați. Romania are universitați bune și…

- Un cutremur cu magnitudinea de 4,2 s-a produs in noaptea de duminica spre luni, la ora locala 0:31, in zona seismica Vrancea, judetul Vrancea, arata informatiile publicate de Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul a avut intensitatea II si s-a inregistrat…