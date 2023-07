Bashar al-Assad a discutat cu ministrul iordanian de externe, Ayman Safadi

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anuntat luni ca il va expulza pe ambasadorul Georgiei in semn de protest fata de situatia fostului presedinte al tarii Mihail Saakasvili, de asemenea cetatean ucrainean, care a aparut slabit la procesul sau de la Tbilisi in aceeasi zi, relateaza AFP, potrivit…

- Trei turiști britanici au fost dați disparuți și 12 au fost salvați dupa ce o ambarcațiune a luat foc in largul coastei egiptene a Marii Roșii, au declarat oficiali egipteni și surse de securitate. O inregistrare video filmata de pe o barca aflata in apropiere, care a efectuat salvarea, a aratat flacari…

- In noul guvern al Turciei, stabilit de președintele Erdogan, cea mai interesanta schimbare se refera la șeful spionajului, Hakan Fidan. Fidan va fi, de acum inainte, ministrul de Externe al Turciei. Presa din Turcia il prezinta pe larg, in acest moment, pe Hakan Fidan. El are 55 de ani și a absolvit…

- Ucraina vrea sa-l elimine pe Putin, dupa spusele unui inalt oficial ucrainean din serviciile secrete ale țarii. Seful adjunct al informatiilor din Ucraina a declarat ca „tinta noastra principala este Putin”. Presedintele rus Vladimir Putin este „o tinta principala” pentru serviciile secrete ucrainene,…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, este așteptat, la data de 17 aprilie 2023, in Brazilia, cu o zi inainte ca și președintele Romaniei, Klaus Iohannis, sa ajunga in aceasta țara . Este puțin probabil ca președintele Romaniei sa aiba vreo intalnire cu ministrul rus de Externe. Totuși, in mod evident,…

- Vladimir Kara-Murza, un activist civic cunoscut pentru criticile sale la adresa regimului Putin, a fost condamnat in Rusia la 25 de ani de inchisoare. Kara-Murza (41 de ani) are dubla cetațenie – rusa și britanica. El a fost istoric și jurnalist și, ani de zile, s-a remarcat prin critici la adresa președintelui…

- Presedintele american Joe Biden s-a declarat „preocupat” joi de scurgerea de documente americane clasificate, dar pare sa respinga existenta vreunui risc imediat, relateaza France Presse. „Sunt preocupat de ceea ce s-a intamplat”, a declarat Joe Biden jurnalistilor la scurt timp dupa intalnirea cu presedintele…

- Romania ajuta Republica Moldova nu doar in domeniul economic și sanitar, ci și in plan militar. Romania continua sa contribuie la sprijinul aliat pentru Ucraina dar și pentru Republica Moldova, pentru a ajuta aceste doua țari sa-și consolideze capacitațile de aparare in fața Rusiei. „Romania se va angaja…