Fostul presedinte Traian Basescu a declarat vineri ca nu exista obiectiv mai mare acum pentru Romania decat reunificarea cu Republica Moldova, mentionand ca astfel tara noastra ar deveni o adevarata putere agricola si ii va creste puterea de vot in UE.



"Foarte multi vorbesc degeaba despre Moldova pentru ca nu inteleg nimic si lucrul acesta puteti sa-l vedeti in abordarea politica din Romania. Lipsa de intelegere a ce inseamna Romania ciuntita este atat de mare, incat subiectul reunificarii tarii este un subiect care mai mult plictiseste daca il aducem in discutie. (...) Dincolo de…