- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a cerut revocarea din functie a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. De mai bine de o luna, presedintele Klaus Iohannis a amanat un raspuns clar, dar a afirmat in mai multe randuri ca are incredere in procurorul sef DNA.Citeste si: DOLIU in politica: A MURIT…

- Intrebat daca a citit raportul prin care se cere revocarea procurorului-șef al DNA, Frans Timmermans a raspuns: "Am fost informat și am vazut raportul, dar eu nu sunt un judecator al acestei chestiuni, nu vreau sa fiu eu cel care spune ca ceva e greșit sau nu, dar, din principiu, daca exista acuzații…

- Presedintele Klaus Iohannis a sustinut, vineri, inaintea reuniunii informale a Consiliului European, de la Bruxelles, ca nu a vazut raportul ministrului Justitiei, Tudorel Toader, pe baza caruia a cerut revocarea procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, dar ca, din punctul sau de vedere, ministrul…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat, joi, ca va declansa procedura de revocare din functie a procurorului sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, pentru ''acte si fapte de netolerat intr-un stat de drept''.''In temeiul prevederilor art. 54 alineatul 4 coroborat…

- Valerius Ciuca, profesor la Universitatea Al. I. Cuza, din Iași, unde Tudorel Toader a fost rector, critica dur prestația ministrului Justiției, intrebandu-se retoric ce a fost “acest jalnic spectacol”, apreciind ca “in anii ’50, interpretarile juridice se faceau prin intermediul autoritaților legale…

- Presedintele Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din Romania (UNCJR), Marian Oprisan, a declarat ieri, la finalul Adunarii Generale a UNCJR, in legatura cu raportul privind activitatea DNA, ca asteapta de la ministrul Justitiei sa-si faca datoria, „asa cum trebuie sa si-o faca…

- Revocarea lui Kovesi. UDMR: Dupa raportul despre DNA, era imposibil sa ajungi la alta concluzie Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, spune ca, dupa analiza prezentata de Tudorel Toader, era aproape imposibila o alta concluzie decat declansarea revocarii procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. "A…

- "Prin propunerea de revocare a procurorului șef al Direcției Naționale Anticorupție, Laura Codruța Kovesi, ministrul Justiției dovedește inca o data ca este doar un instrument servil al subordonarii politice a sistemului judiciar. Conform legii, propunerea de revocare se face in urmatoarele…