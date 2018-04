Băsescu, despre protocoalele încheiate de SRI: Nu sunt rodul gândirii generalilor Senatorul Traian Basescu, presedinte PMP, a declarat marti seara ca protocoalele incheiate de SRI cu diferite institutii nu sunt rodul gandirii generalilor, fiind vorba de o "gandire politica ampla", iar intarzierea desecretizarii lor genereaza suspiciuni din ce in ce mai mari.



"Dupa parerea mea, aceste protocoale nu sunt rodul gandirii generalilor. Aici se vede o gandire politica ampla. Spre exemplu, stim ca sunt 66 sau 67 de protocoale. Mecanismul este politic. Eu imi aduc aminte de un eveniment. Evenimentul a fost in CSAT, cand s-au detasat 50 de ofiteri SRI si 50 de ofiteri de…

Sursa articol: agerpres.ro

