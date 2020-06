Dan Voiculescu il critica pe mai vechiul sau aliat și dușman Traian Basescu in legatura cu declarațiile fostului președinte despre pensii. „Basescu Traian, cel care, in anul 2010, a decis sa reduca neconstituțional toate pensiile din Romania mimeaza, in aceasta zile, grija fața de pensionari. De fapt, analizandu-i prestațiile din intreaga sa cariera, dominata exclusiv de interesul personal, este evident ca, in acest moment, Suspendatul are doua preocupari majore: Ingroparea dezastrelor provocate in trecut sub o agitație ridicola pe orice tema de pe agenda publica prezenta. Indiferent de ora sau…