Baschetbalistul Mario Lazăr a semnat cu BC Athletic Constanţa Baschet Club Athletic Constanta continua sa se intareasca in vederea sezonului viitor. Gruparea de pe litoral a semnat cu un nou jucator experimentat, care o poate ajuta sa ajunga cat mai sus in Liga Nationala. Este vorba despre Mario Lazar, cel care a jucat in ultimele doua sezoane pentru CSO Voluntari. Pivotul de 2,01 m și-a inceput cariera la Cluj, acolo unde a jucat atat pentru U Cluj, cat și pentru U Mobitelco, ca mai apoi sa promoveze cu BC Timba Timișoara in ... Citeste articolul mai departe pe cugetliber.ro…

Sursa articol si foto: cugetliber.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dimineața, polițiștii Direcției de Investigare a Criminalitații Economice efectueaza 49 de percheziții in doua dosare penale ce vizeaza doua grupari infracționale care foloseau firme fantoma pentru achiziții de marfuri in Dolj și alte cinci județe. In primul dintre cele doua dosare, instrumentat…

- Rares Bogdan, acum politician, fost jurnalist, are o avere deloc modesta. Liberalul este proprietarul unui teren de 9.000 de metri patrati la Alba Iulia, un altul intravilan de peste 2.000 mp la Voluntari, o casa tot acolo si un apartament de 100 de mp la Cluj. De altfel, europarlamentarul iubeste ceasurile…

- Clubul universitar a realizat al treilea transfer în aceasta vara, asigurându-și serviciile lui Daniel Novac (32 de ani), un mijlocaș central cu experiența vasta la nivel de Liga 1. În total, de-a lungul carierei, Novac a jucat în 176 partide de Liga I, marcând șase…

- Fostul international Vlad Moldoveanu, in varsta de 32 de ani, a anuntat, marti, ca este pregatit sa revina in Liga Nationala de baschet a Romaniei, pentru sezonul competitional viitor. Campion in 2017 cu U-BT Cluj, Moldoveanu va evolua acum pentru CSO Voluntari in urmatorii doi ani.

- Gruparea de handbal masculin CSU Suceava a reluat miercuri dupa-amiaza pregatirile pentru turneul de promovare in Liga Naționala, care urmeaza sa se desfașoare la sfarșitul lunii iulie sau inceputul lunii august. 21 de jucatori au raspuns prezent la apelul antrenorilor Adrian Chiruț și Iulian ...

- Dinamo o va intalni pe FCSB, iar CFR Cluj, pe Poli Iasi in semifinalele turneului fotbalistilor din Liga I la FIFA20 - eLiga I Player Challenge. Mihai Roman II, reprezentantul Universitatii Craiova, care a castigat recent eCupa Romaniei la FIFA20, a fost invins de Darius Olaru (FCSB) in sferturi. Stefan…

- Asocierea SWS Engineering Spa (Italia) - SYSTRA (Franta) - METRANS Engineering SRL (Romania) va realiza studiul de prefezabilitate pentru metrou, respectiv cel de fezabilitate pentru trenul metropolitan.