Baschetbalistul constantean Octavian Dobre, debut in Liga Nationala la 17 ani, in meciul Athletic Neptun - Dinamo

- Doua sferturi i au revenit echipei din Banie, unul trupei constantene, iar unul s a incheiat la egalitate. Echipa masculina de baschet Athletic Neptun Constanta a sustinut astazi primul meci din turneul de la Craiova al Ligii Nationale. Formatia de pe litoral a intalnit SCMU Craiova, in fata careia…

- La turneul de la Craiova, BC Athletic Neptun Constanta se va duela cu SCMU Craiova si cu CS Dinamo Bucuresti. La sase zile dupa meciul cu CSM 2007 Focsani din turneul de la Constanta, echipa masculina de baschet BC Athletic Neptun Constanta sustine o alta partida in Liga Nationala. Marti, 29 decembrie,…

- BC Athletic Neptun Constanta a pierdut primele doua meciuri din noul sezon al Ligii Nationale. Echipa de pe litoral a intalnit pe teren propriu CSM VSKC Miercurea Ciuc si CSM 2007 Focsani. Urmatorii adversari sunt SCMU Craiova si CS Dinamo Bucuresti.Dupa turneul de la Constanta, in care a disputat doua…

- HC Dobrogea Sud Constanta a abordat meciul cu Potaissa Turda cu probleme insemnate de efectiv. Partida s a jucat la Sfantu Gheorghe, iar Potaissa s a impus cu 36 32. Cu ocazia acesteiconfruntari, la HCDS au debutat in primul esalon Chilianu, Preda si Morosanu. In meciul din etapa a 13 a a Ligii Nationale,…

- Primul turneu al stagiunii 2020-2021 a Ligii Nationale de baschet masculin s-a incheiat, luni, dupa cinci zile de partide in grupe organizate in orase diferite, la Oradea, Sibiu si Cluj-Napoca. Echipa Athletic Constanta nu a participat la primul turneu al Ligii Nationale, in grupa de la Cluj-Napoca,…

- Echipa feminina de volei SCMU Craiova bate tot ce prinde in cale in noul sezon. Dupa victoria la scor in fața formației din Sighetu Marmației, a venit și randul gruparii CSU Oradea sa simta „pe pielea ei“ forța grupului format de Lucian Zlotea. A fost o victorie de trei puncte a oltencelor, scor 3-1…

- Echipa din Banie s a aflat in avantaj si la pauza meciului cu formatia de pe litoral.Echipa masculina de baschet Athletic Neptun Constanta participa in aceasta perioada la turneul preliminar al Cupei Romaniei, editia 2020 2021.Formatia de pe litoral a fost repartizata in grupa B si evolueaza la Oradea,…