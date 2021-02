Stiri pe aceeasi tema

- Baschetbalistul american Patrick Richard, capitanul U Banca Transilvania Cluj, este de miercuri cetatean roman, dupa ce a depus juramantul de credinta la sediul Autoritatii Nationale pentru Cetatenie, potrivit news.ro.”Este o binecuvantare, sunt de-a dreptul incantat ca am fost luat in calcul pentru…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a discutat la telefon miercuri seara pentru prima oara cu presedintele Joe Biden de la sosirea politicianului democrat la Casa Alba luna trecuta, conform unui anunt al executivului israelian, informeaza AFP preluat de agerpres. "Cei doi lideri s-au referit la…

- ​Fitbit face parte de joi, oficial, din compania Google. Procesul de achizitie a început în noiembrie 2019, iar tranzactia se ridica la suma de aproximativ 2,1 miliarde de dolari.Citeste continuarea pe StartupCafe.

- Un parlamentar de Louisiana a murit marți dupa ce a fost infectat cu coronavirus, el fiind primul membru al Congresului american mort de aceasta boala in Statele Unite, relateaza miercuri France Presse.

- La aproape doua luni și doua saptamani de la alegerile locale, Consiliul Local Campina a reușit sa se reuneasca in formula completa. In ședința extraordinara din 9 decembrie 2020, a depus juramantul de credința și a fost investit in funcție și ultimul consilier, al 19-lea, al legislativului campinean.

- India a anunțat astazi o cadere a PIB de 7,5% in perioada iulie-septembrie, intrand oficial in recesiune tehnica, pentru prima oara de la declararea independenței, in 1947, potrivit AFP, citata de hotnews .In primul trimestru (aprilie – iunie), PIB-ul suferise un recul istoric in cifre anualizate de…