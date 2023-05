SCM UVT OHMA Timisoara a cucerit medaliile de bronz in urma turneului final național U18 disputat la București. Ieri, in finala mica baschetbaliștii juniori 1 de pe Bega s-au impus in fața celor de la CSO Voluntari cu 93-85. In Arena Romsilva, echipa antrenata de Radenko Toroman a intregistrat urmatoarele rezultate pe sferturi cu ilfovenii: […] Articolul Baschetbaliștii sub 18 ani de la SCM Timișoara, pe locul 3 național a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .