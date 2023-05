Baschetbaliștii mureșeni, victorie la scor în campionat CSM Tg.Mureș a invins, miercuri seara, pe teren propriu, cu scorul de 104-58, pe CSM Tg.Jiu, in primul meci pentru locurile 11-12 din Liga Naționala de baschet masculin. Echipa oaspete, fara mai mulți jucatori de baza, a fost o prada ușoara pentru trupa antrenata de George Trif, care a bifat a 10-a victorie consecutiva in […] Articolul Baschetbaliștii mureșeni, victorie la scor in campionat apare... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

