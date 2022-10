Stiri pe aceeasi tema

- Duminica seara, de la ora 17:30, in etapa a 9-a a Campionatului Ligii Naționale la Handbal, se vor intalni in Sala Polivalenta CSM Focșani 2007 și CSA Steaua București, ocupantele locurilor 5, respectiv, 6 in clasament. Jocul va fi transmis in direct de Pro Arena. Ambele formații au cate cinci victorii…

- Echipa de Baschet a CSM Focșani 2007 va juca sambata, 22 octombrie de la ora 17:00, in Sala Polivalenta cu CSM Athletic Constanța, in Conferința B a Ligii Naționale. Focșanenii au o victorie și doua infrangeri in trei etape, in timp ce oaspeții au disputat o partida pe care au pierdut-o pe teren propriu…

- Echipa de baschet a CSM Focșani 2007 va avea sambata, 8 octombrie, de la ora 17:00, primul sau joc oficial pe teren propriu in actualul campionat al Ligii Naționale. In etapa a doua, baschetbaliștii focșaneni vor intalni in Sala Polivalenta pe Dinamo București, formație mai puternica decat in campionatul…

- Sambata, 3 septembrie, la Focșani vor avea loc jocuri oficiale de fotbal și de handbal ale echipelor CSM 2007. Programul inițial spunea ca partida de fotbal din Liga a III-a cu Dacia Unirea Braila incepe la ora 17:00, pe stadionul Milcovul, iar cea de handbal, din Liga Naționala, din Sala Polivalenta,…

- Poligonul de tir Iosif Sirbu din Capitala a gazduit in perioada 31 iulie -2 august Campionatul Național la pușca cu aer comprimat al juniorilor 2. Dupa ce s-au distins la Cupa Romaniei, juniorii de la CS Unirea – CSM Focșani 2007 pregatiți de profesorul Aurel Giurgea, au reușit o performanța remarcabila…