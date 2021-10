Stiri pe aceeasi tema

- CSM 2007 – CSM VSKC Miercurea Ciuc astazi, 6 octombrie, de la ora 17:00 Baschetbaliștii de Liga Naționala ai CSM Focșani 2007, care au jucat de doua ori consecutiv in deplasare – in Cupa, cu Dinamo București și in campionat, cu Rapid București, revin la intalnirea cu publicul propriu: astazi, 6 octombrie,…

- Baschetbaliștii de Liga naționala ai CSM Focșani 2007 și-au inceput pregatirea pentru viitoarele competiții ale sezonului 2021-2022 luni, 6 septembrie, la Stadionul Milcovul iar de ieri, 8 septembrie, au intrat in Sala Polivalenta pentru antrenamentele specifice. Pana la primele meciuri oficiale, cele…