Stiri pe aceeasi tema

- Au mai ramas putine ore pana la primul meci al sezonului din Liga Naționala de baschet masculin pentru BC Athletic Neptun Constanța. Debutul „Gladiatorilor din Tomis” in acest campionat va fi pe terenul uneia dintre echipele puternice ale campionatului, BC CSU Sibiu, iar acest lucru nu poate decat sa…

- BC Athletic Neptun Constanta este prima echipa calificata in turul al doilea al Cupei Romaniei la baschet masculin, editia 2021-2022. Dupa ce se impusesera in prima mansa a duelului cu Rapid Bucuresti, la Sala Sporturilor, scor 82-69, „Gladiatorii din Tomis” au mers in fieful feroviarilor decisi sa…

- Echipa masculina de baschet BC Athletic Neptun Constanța debuteaza in noul sezon 2021-2022 in Cupa Romaniei. Vineri, 24 septembrie, de la ora 19.00, in Sala Sporturilor din Constanța, „Gladiatorii din Tomis” susțin primul meci din noul sezon, in compania celor de la Rapid Bucuresti. Inaintea acestui…

- Echipa masculina de baschet 3x3 Athletic CSU Neptun Constanta este campioana turneului final Sport Arena Streetball, competitie desfasurata pe terenurile din Politehnica Bucuresti. „Gladiatorii din Tomis” au dominat autoritar toate meciurile sustinute in cele doua zile, in finala trecand de Stiinta…

- Dupa castigarea trofeului, Adrian Trandafir a avut parte de inca o ceremonie de premiere, acasa. BC Athletic Neptun Constanta a cucerit in premiera trofeul Ligii Nationale de baschet 3X3, Gladiatorii din Tomis triumfand in formula Vlad Corpodean, Cristian Mainea, Andrei Oprean, Cezar Baragau si Adrian…

- Echipa de baschet a Frantei a reusit o autentica performanta, invingand cu 93-76 selectionata Statelor Unite, marea favorita la aurul olimpic, in meciul de debut din grupa A de la Jocurile Olimpice de la Tokyo, duminica, la Saitama, informeaza digi24.ro cu referire la AFP.

- Pe portiunea bulevardului Tomis din Constanta care e pietonala in weekend se organizeaza si activitati de baschet. La Constanta, in weekend, o portiune a bulevardului Tomis a devenit pietonala, iar in acel sector sunt organizate, saptamana de saptamana, si activitati de baschet, prin intermediul BC…

- Gruparea „Exista un Astfel de Popor” (ITN), condusa de un cantareț și prezentator TV devenit politician, este umar la umar, in sondaje, cu partidul conservator al fostului premier Boiko Borisov, aflat in cadere vizibila de popularitate, inaintea scrutinului parlamentar de duminica. Astfel, sunt șanse…