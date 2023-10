Stiri pe aceeasi tema

- Denis Draguș, in lacrimi dupa Belarus – Romania 0-0. Jucatorul de la echipa lui Marius Șumudica a fost extrem de dezamagit dupa remiza alba de la Budapesta. Partida dintre Belarus și Romania a fost in direct pe Antena 1 și in AntenaPLAY. Pentru prima reprezentativa urmeaza acum duelul cu Andora, care…

- Belarus – Romania LIVE VIDEO. Meciul de la Budapesta din preliminariile EURO 2024 e live pe Antena 1 si in AntenaPLAY, joi, de la 21:45. Acesta este al saptelea meci al tricolorilor din Grupa I. Tricolorii lui Edi Iordanescu au nevoie de sase puncte din dubla cu Belarus si Andorra pentru a ajunge pe…

- Fostul mare internațional Basarab Panduru are o mare nedumerire dupa ce a vazut lotul convocat de Edi Iordanescu pentru „dubla” din preliminarii cu Belarus și Andorra: nu ințelege de ce a fost selecționat un fotbalist care nu reușește sa termine niciun meci ca integralist in acest sezon. Belarus - Romania…

- Belarus – Romania LIVE VIDEO | Mihai Stoica are emoții inaintea meciurilor echipei naționale. Oficialul de la FCSB a vorbit despre problemele pe care le are selecționata condusa de Edi Iordanescu. Primul meci al „tricolorilor”, din acțiunea din aceasta luna, va fi impotriva selecționatei din Belarus.…

- Edi Iordanescu a luat o decizie fara precedent in mandatul sau la nationala Romaniei. Selectionerul a luat decizia sa limiteze la maximum interactiunea cu presa inaintea meciurilor care ne pot duce mai aproape de EURO 2024. Belarus – Romania e pe 12 octombrie, de la 21:45, in direct pe Antena 1 si in…

- Basarab Panduru (53 de ani) considera ca egalul Romaniei cu Israel, scor 1-1, reprezinta un rezultat norocos. Romania continua parcursul din preliminariile Euro 2024. Jucam marți, 12 septembrie, de la 21:45, cu Kosovo (Antena 1)Celelalte rezultate de sambata din grupa Romaniei: Kosovo - Elveția 2-2…

- Marius Niculae nu crede ca transferul in Qatar ar trebui sa-i pericliteze locul la naționala lui Denis Alibec. Fostul atacant, fan declarat al fostului șeptar de la Farul, e convins ca Denis va ramane un jucator important pentru echipa lui Edi Iordanescu. Romania - Israel are loc pe 9 septembrie, de…

- Am intrat in linie dreapta inaintea meciurilor echipei naționale din luna septembrie. Baieții noștri vor intalni Israel și Kosovo in doua partide programate pe teren propriu, care ne pot duce și mai aproape de calificarea la EURO 2024. Dupa opt ani de absența, „tricolorii” au o grupa accesibila și sunt…