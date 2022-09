Stiri pe aceeasi tema

- Romania a remizat cu Finlanda, scor 1-1, intr-un duel contand pentru etapa #5 din Liga Națiunilor. Mihai Stoichița, directorul Comisiei Tehnice a FRF, a vorbit despre viitorul selecționerului Edi Iordanescu pe banca „tricolorilor” Intrebat despre o posibila plecare a lui Edi Iordanescu de la naționala…

- Elvetianul Roger Federer a lasat sa se inteleaga, la cateva zile dupa anuntul cu privire la retragerea sa, ca va ramane aproape de lumea tenisului atunci cand nu va mai concura in circuit, informeaza AFP, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Revenit dupa zece luni la echipa naționala, Nicolae Stanciu are șanse mici sa joace in meciul cu Finlanda, programat vineri, in Liga Națiunilor. Mijlocașul a venit accidentat la lot și medicii nu au reușit, deocamdata, sa-l ajute sa se antreneze normal. Internaționalul roman trece printr-un moment foarte…

- Demisia sau demiterea lui Dan Petrescu de la CFR Cluj ar putea produce o unda de șoc in fotbalul romanesc. Basarab Panduru este convins ca este momentul perfect ca fostul internațional sa ajunga pe banca naționalei in locul lui Edi Iordanescu. A avut oferta de la oficialii Federației Romane de Fotbal…

- CFR Cluj a invins-o pe FC Argeș, scor 1-0, in ultimul meci al etapei cu numarul 11 din Liga 1. Basarab Panduru (52 de ani) crede ca este momentul ideal ca Dan Petrescu (54 de ani) sa fie instalat pe banca naționalei. Dan Petrescu și finanțatorul Nelu Varga sunt pe poziții conflictuale. Antrenorul a…

- Mihai Popa, unul dintre cei mai promițatori portari romani, a devenit un abonat al golurilor primite de la distanța. Portarul celor de la FC Voluntari in varsta de 21 de ani a fost batut deja de 5 ori din afara lui „16”! In actuala ediție de Liga 1, Mihai Popa a incasat 5 goluri din afara careului mare,…

- Fostul fotbalist și antrenor Basarab Panduru (52 de ani), nu-l iarta pe Octavian Popescu (19), fotbalistul celor de la FCSB, pentru evoluția din confruntarea din Georgia cu Saburtalo, pierduta cu 0-1. Octavian Popescu are un inceput slab de sezon. Nu a impresionat nici cu U Cluj in prima etapa, iar…

- Atacantul Denis Alibec (31 de ani) dezvaluie ca și el s-a gandit la retragerea de la naționala, așa cum au facut-o și alți „tricolori”. Gazeta Sporturilor publica azi un interviu de 2 pagini cu Denis AlibecInterviul poate fi citit integral AICI Dupa Alin Toșca, retras in aprilie, și dupa ce Vlad Chiricheș…