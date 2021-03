Stiri pe aceeasi tema

- Costin Ștucan vine cu o noua ediție marca GSP live, in aceasta seara, de la 18:30, inaintea partidei dintre Ungaria și Romania, duel de la Campionatul European U21. Invitat este fostul secund al lui Adrian Mutu, Nicolae Grigore, care va analiza partida alaturi de jurnalist. Urmarește emisiunea pe site,…

- Adrian Mutu (42 de ani) a propus o ședința speciala de pregatire inaintea disputei cu Ungaria U21, al doilea meci al grupei de la Campionatul European. Ungaria U21 - Romania U21 se joaca sambata, 27 martie, de la ora 19:00, liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TVR 1. Romania este in carți pentru calificarea…

- Fotbalistul Andrei Ciobanu, autorul golului nationalei de tineret a Romaniei in partida cu Olanda (scor 1-1). a declarat ca jucatorii romani sunt valorosi si ca se pot bate de la egal la egal cu orice adversar. „Cand am vazut ca mingea intra in poarta am simtit o bucurie de nedescris. Ma bucur foarte…

- Mihai Stoichița, șeful Comisiei Tehnice de la FRF, a analizat egalul dintre Romania U21 și Olanda U21, scor 1-1, de la Campionatul European. Oficialul Federației Romane de Fotbal a laudat modul in care Adrian Mutu a pregatit acest meci, dar spune ca „tricolorii” mici pot mai mult și ca urmatorul meci,…

- Romania U21 a debutat cu un egal la Campionatul European de tineret, 1-1 contra Olandei U21. Andrei Ciobanu (23 de ani, mijlocaș ofensiv), marcatorul golului reușit de „tricolorii” mici, vrea sa obțina 3 puncte in meciul urmator, contra Ungariei. Cronica meciului Romania U21 - Olanda U21 1-1, AICI!…

- Naționala U21 a Romaniei, antrenata de Adrian Mutu, a debutat cu un egal, scor 1-1 impotriva Olandei, la CE de tineret. Scorul partidei a fost stabilit la pauza Elevii lui Adi Mutu au intrat la egalitate la pauza dupa golul fabulos inscris de Andrei Ciobanu. In cea de-a doua repriza…

- Reprezentativa de tineret a Romaniei debuteaza miercuri seara la Budapesta, la Campionatul European de Tineret 2021, in compania Țarilor de Jos. Meciul incepe la ora 22.00 și se va juca pe noul stadion Uj Bozsik.

- Adrian Mutu (42 de ani), selecționerul echipei naționale de tineret, a vorbit despre șansele lui Octavian Popescu (18) de a participa la prima faza a turneului final de la Campionatul European de tineret din Ungaria și Slovenia. Octavian Popescu a „explodat” in acest sezon la FCSB și a intrat in vizorul…