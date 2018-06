Stiri pe aceeasi tema

- Scaderea activitatii in industrie s-a produs timp de doua luni la rand: mai puternic in aprilie fata de martie si ceva mai usor in mai fata de aprilie, arata Barometrul industrial pe luna mai 2018, realizat de IRSOP & SNSPA Facultatea de Management.

- Primarul ales al municipiului Chisinau, Andrei Nastase, declara ca procesul de validare a rezultatelor alegerilor locale noi si a mandatului de primar este tergiversat intentionat pentru a tergiversa accederea sa in functie.

- Angelina Jolie, care se afla la Londra in toiul filmarilor pentru Maleficient 2, a somata de judecatorul care se ocupa de cazul ei de divort sa ii permita fostului ei soț sa stea mai mult cu copiii lor. In caz contrar, vedeta de 43 de ani risca sa piarda custodia fizica a acestora, potrivit tmz.com....…

- La data de 6 martie 1486, Stefan cel Mare a avut una dintre cele mai grele batalii in care i-a infruntat pe turci. Desi a fost invins, domnitorul moldovean a reusit sa-si pastreze tronul cu ajutorul venit din partea boierilor sai apropiati, dupa ce o alta parte a boierimii sale l-a tradat.

- Fetele de la SCM Craiova au petrecut pana la miezul nopții dupa caștigarea Cupei EHF in fața celor de la Kristiansand, scor 30-25 in retur, 52-51 la general. Jucatoarele craiovene au dat sute de autografe și au facut poze cu fiecare suporter in parte, nu ca fotbaliștii care alearga spre a urca in autocar…

- Joi e o noua zi in care s-a aflat ca indicele Robor la 3 luni a continuat sa creasca, ajungand la 2,46%, conform BNR. Acesta este un nou maxim inregistrat in ultimii trei ani si jumatate. Din cate anuntase deunazi Banca Nationala a Romaniei, indicele pe care multi dintre romanii cu credite in lei il…

- Bursele locurilor de munca au ajuns adevarate sperietori pentru beneficiarii ajutoarelor sociale. Culmea, nu fug de ele ci, din contra, iau cu asalt standurile cu oferte de angajare. Doar ca trec in fuga pe la doi sau trei angajatori, cat sa-si demonstreze bunavointa, dupa care isi vad de drum. Dupa…

- Polițiștii au fost chemați pentru ca un barbat tulbura liniștea publica. Omul a fost dus la secție unde circul a continuat. Agenții au chemat Ambulanța, iar omul a continuat sa strige la aceștia chiar și de pe targa. Scandalagiul a ramas internat in spital.