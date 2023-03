Stiri pe aceeasi tema

- Statul rus va deveni in urmatorii ani „mult mai autoritar si militarizat”, au estimat luni serviciile de informatii norvegiene, potrivit carora Rusia si China raman principalele amenintari la adresa Norvegiei, relateaza France Presse.

- Vizita secretarului de stat american Anthony Blinken in China, programata saptamina viitoare, va fi aminata din cauza unui „balon spion” chinezesc in spațiul aerian american. Acest lucru a fost raportat vineri de postul ABC TV, citind surse. Datele exacte ale vizitei nu au fost anunțate, insa, potrivit…

- Datele economice indica faptul ca politica monetara agresiva a Fed trage in jos inflația din SUA, dar cererea din China ar putea face ca prețurile materiilor prime sa revina la nivelurile de la inceputul anului 2022, inainte ca banca centrala americana sa se angajeze in calatoria sa de majorare a ratelor…

- Daca in anul 2023 ne-am propus sa schimbam cate ceva de prin casa și sa venim cu ceva nou in materie de decorațiuni, accesorii sau piese utile, atunci acum este momentul. Toata lumea profita la inceput de an de aceasta perioada in care prețurile sunt reduse, iar gama este una ofertanta. Accesoriile…

- In perioada 14–25.11.2022, Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a desfasurat o serie de acțiuni de verificare, la nivelul intregii țari, ca parte a tematicii naționale de control referitoare la modul de respectare a prevederilor legale privind siguranta jucariilor, inclusiv analiza…

- Aproape 90% dintre locuitorii din provincia Henan, a treia cea mai populata din China, au fost infectați cu coronavirus, a declarat un oficial local de rang inalt, in timp ce țara se lupta cu un val fara precedent al numarului de cazuri, relateaza The Guardian . ”Incepand cu 6 ianuarie 2023, rata de…

- Dupa apariția informațiilor despre evoluția spectaculoasa a unei noi variante de coronavirus cu un numar in creștere al spitalizarilor in nord-estul SUA, ministrul german al Sanatații și-a exprimat ingrijorarea și a subliniat ca Berlinul monitorizeaza indeaproape situația, relateaza MOLDPRES . Chiar…

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a transmis ca politistii rutieri au retinut, in ultimele 24 de ore, 338 permise de conducere si au retras 84 certificate de inmatriculare, pentru diverse nereguli depistate in trafic. De asemenea, politistii si jandarmii au constatat 3.600 de contraventii pentru care…