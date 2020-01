Barnier spune că va fi nevoie de mai mult de un an de discuţii…

Pentru obtinerea unui acord comprehensiv asupra relatiei viitoare dintre Uniunea Europeana si Marea Britanie va fi nevoie de mai mult timp decat perioada de tranzitie de 11 luni care va incepe cand Regatul Unit va parasi blocul comunitar la sfarsitul lunii ianuarie, a declarat joi negociatorul-sef al UE, Michel Barnier, potrivit Reuters.



"Pur si simplu nu ne putem astepta sa convenim asupra fiecarui aspect al acestui nou parteneriat in mai putin de un an", a spus Barnier intr-un discurs sustinut la Stockholm.



"Suntem pregatiti sa facem tot posibilul in cele 11 luni pentru…