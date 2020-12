Stiri pe aceeasi tema

- ”Vorbim despre un nou start cu vechi prieteni. Suntem in ultima linie dreapta, dar ea este cruciala”, a declarat luni von der Leyen, cu ocazia marcarii a 60 de ani de la infiintarea Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE). ”Vrem reguli ale jocului echitabile, nu doar inca de la…

- Premierul britanic Boris Johnson și președintele Comisiei Europene,Ursula von der Leyen, au discutat duminica și au stabilit sa prelungeasca negocierile pentru un acord post Brexit intre UE și Marea Britanie. Boris Johnson a avertizat, insa, ca un esec al negocierilor comerciale post-Brexit cu Uniunea…

- „Cred ca duminica este un moment important. In aceste discutii niciodata nu spui niciodata, dar cred ca trebuie sa ajungem la o anume finalitate”, a declarat ministrul de externe britanic Dominic Raab pentru postul de televiziune Sky News, citat de Agerpres. Vești bune pentru Romania: O agenție europeana…

- Conditiile unui acord post-Brexit intre UE si Regatul Unit "nu sunt intrunite" din cauza unor "divergente semnificative", in pofida unei saptamani de discutii intense la Londra, a anuntat, vineri seara, pe Twitter, negociatorul european Michel Barnier, citat de AFP. Negociatorii au convenit…

- Boris Johnson apreciaza ca Regatul Unit ”poate foarte bine sa traiasca” cu un ”no deal”, pe fondul negocierilor tensionate cu UE privind relatia dupa Brexit Premierul britanic Boris Johnson considera ca Regatul Unit va ”trai foarte bine” cu un ”no deal”,…

- Regatul a parasit oficial Uniunea la 31 ianuarie si continua sa aplice reglementarile europene in perioada de tranzitie, pana la sfarsitul anului. In cazul in care nu se ajunge la un acord, in relatiile celor doua parti se vor aplica reglementarile Organizatiei Mondiale a Comertului (OMC), care prevad…

- Barnier a citat problema ajutorului de stat, a garantiilor unei concurente loiale, dar si pescuitul, aprovizionarea cu energie si pretul carbonului intre blocajele in negocieri, potrivit sursei citate. Aceasta a noua runda de negocieri s-a desfasurat de marti si pana vineri. Negocierile continua la…

