Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Uniunii Salvati Romania, Dan Barna, a anuntat joi ca Grupul parlamentar USR a sesizat separat de PNL Curtea Constitutionala pentru invalidarea numirilor facute marti de Parlament la Consiliul legislativ.

- Scandalul politic de marți seara, dupa ce Florin Iordache „alta intrebare” a fost ales președintele Consiliului Legislativ iar senatorul USR, George Edward Dirca, a primit conducerea unei direcții din același Consiliu, a continuat astazi. Atat USR cat și PNL au anunțat ca depun contestații la Curtea…

- PNL ataca la CCR numirea lui Iordache la conducerea Consiliului Legislativ Florin Iordache. Foto: Arhiva. PNL va ataca la Curtea Constitutionala numirea social-democratului Florin Iordache, fost ministru al justitiei, la conducerea Consiliului Legislativ. Liderul deputatilor liberali, Florin…

- USR a anunțat ca va sesiza Curtea Constituționala pentru invalidarea numirilor facute marți de Parlament, intrucat candidații nu au intrunit numarul de voturi cerut de lege. Este vorba de social – democratul Florin Iordache, ales presedinte al Consiliului Legislativ, și senatorul USR, Edward Dirca,…

- Grupurile parlamentare ale USR vor sesiza la CCR numirile facute marti de Parlament la Consiliul Legislativ, intrucat candidatii nu au intrunit numarul de voturi cerut de lege.Legea 73/1993, legea Consiliului Legislativ, prevede ca numirea presedintelui si a presedintilor de sectii se face cu votul…

- Presedintele Uniunii Salvati Romania, Dan Barna, anunta ca grupurile parlamentare ale USR vor sesiza Curtea Constitutionala pentru invalidarea numirilor facute marti de Parlament la Consiliul Legislativ, intrucat candidatii nu au intrunit numarul de voturi cerut de lege. "Legea 73/1993,…

- USR va sesiza Curtea Constituționala pentru invalidarea numirilor facute marți de Parlament, inclusiv numirea propriului senator, George Dirca, intrucat candidații nu au intrunit numarul de voturi cerut de lege, arata un mesaj publicat pe Facebook de liderul partidului, Dan Barna.

- Monica Anisie, ministrul Educatiei, a explicat, duminica, faptul ca doi secretari de stat din minister se afla in concediu de odihna pentru a desfasura "alte activitati avand in vedere ca suntem in campanie electorala". Secretarul de stat pentru invatamantul preuniversitar, Luminița Barcari, este candidat…