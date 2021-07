Barna nu ia în serios declarațiile lui Florin Cîțu: Lucrurile nu sunt roz, dar nici negre Liderul USR PLUS, Dan Barna, a declarat referitor la afirmațiile premierului Florin Cițu care spune ca nu iși mai dorește o alianța politica pe București in cazul in care ajunge preșdinte al PNL ca relația cu partenerii de coaliție este funcționala. „Lucrurile nu sunt roz, dar nici negre. Sunt lucruri asupra carora suntem de acord și unele asupra carora inca dezbatem sa gasim soluții. Nu o sa iau declarațiile din campaniile electorale in serios, așa cum sunt acum cei doi candidați de la PNL”, a declarat Barna. El a explicat ca Romania nu are o alta opțiune de guvernare decat… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

