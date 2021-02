Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul Dan Barna a declarat ca liderii coalitiei de guvernare vor avea o intalnire, luni dupa-amiaza, cu presedintele Klaus Iohannis, tema discutiilor fiind cel mai probabil bugetul de stat. "Este o discutie in aceasta dupa-amiaza cu presedintele Iohannis la nivel de coalitie. Vom vedea,…

- Bugetul de stat pe acest an, prioritatile noii sesiuni parlamentare, desfiintarea Sectiei speciale si legile Justitiei, precum si aplicarea reformelor s-au aflat pe agenda discutiilor care au avut loc marti intre presedintele Klaus Iohannis si liderii coalitiei de guvernare, a declarat, pentru AGERPRES,…

- Klaus Iohannis are o intalnire cu membrii coaliției de guvernare la Vila Lac, marți la ora 17. Președintele vrea sa discute cu șefii partidelor despre prioritațile legislative pe care le au in vedere pentru saptamana viitoare, cand incepe sesiunea parlamentara in noul format al Parlamentului. La intalnirea…

- Bugetul pe anul 2021, campania de vaccinare anti-COVID-19, deschiderea scolilor s-au numarat printre subiectele discutate, miercuri, de presedintele Klaus Iohannis cu liderii coalitiei de guvernare, au declarat, pentru Agerpres, surse politice."A fost o discutie dupa instalarea Guvernului,…

- La intalnirea de la Cotroceni vor participa liderii coaliției: Ludovic Orban - președintele PNL, Dacian Cioloș - președintele PLUS, Dan Barna - președintele USR, Kelemen Honor - președintele UDMR.Discuțiile se vor axa, potrivit unor surse, pe prioritațile pe care le are Guvernul pentru perioada urmatoare.

- Liderii PNL-USR-PLUS-UDMR au ajuns la un acord, iar liderii celor trei formațiuni vor semna, luni, de la ora 19.00, la Parlament, acordul privind coaliția de guvernare. Citește și: Adriana Saftoiu, mesaj acid pentru Ludovic Orban: Cand te inconjori de lingușitori, asta este rezultatul…

- George Simion, presedintele AUR, afirma ca a avut discutii cu mai multe partide, dar formatiunea pe care o conduce nu este interesata de jocuri pentru "ciolan". Explicatiile vin dupa aparitia in presa a unor imagini cu Simion alaturi de Marcel Ciolacu si Vasile Dincu. "Am avut discutii si…

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, spune intr-un mesaj pe Facebook ca a participat joi dimineața la o discuție informala in prezența președintului Klaus Iohannis, cu liderii PNL și USR PLUS, Ludovic Orban, Dan Barna și Dragoș Tudorache. Discuțiile oficiale incepe sambata.