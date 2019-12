Presedintele USR, Dan Barna, a declarat marti ca isi doreste ca premierul Ludovic Orban sa isi angajeze raspunderea in ce priveste alegerea primarilor in doua tururi, adaugand ca abordarea liberalilor pe aceasta tema arata, de fapt, "cum intentioneaza" ei sa guverneze. "In momentul acesta - cand am vazut ce s-a intamplat cu o guvernare esuata complet, a PSD, si cu un PNL care a venit pe mesajul de reforma, de schimbare, mesaj pe care l-am sustinut si noi - in momentul acesta, decizia de primari in doua tururi este aceea care arata cum sunt, de fapt, partidele si cum intentioneaza PNL sa guverneze.…