- La conferinta de presa organizata astazi au participat senatorul Maricel Popa, presedintele filialei judetene, deputatul Marius Ostaficiuc, presedintele organizatiei municipale si deputatul Vasile Citea, secretarul filialei. "Unul dintre cele mai mari esecuri de pana acum al guvernarii PNL-USR PLUS…

- Printre aspectele pe care a ales sa le faca publice Ludovic Orban, la finele ședinței de marți a Biroului Executiv al PNL-ului, s-a numarat și decizia luata la nivelul formațiunii politice in fruntea careia se afla la aceasta data cu referire la moțiunea de cenzura anunțata de PSD la adresa Guvernului…

- Presedintele PNL Ludovic Orban a declarat marți, 22 iunie, ca liberalii, parlamentarii USR-PLUS și cei ai UDMR vor fi prezenti in Parlament cand se va dezbate motiunea de cenzura contra Guvernului Cițu, dar nu vor vota, pentru ca aceasta a fost decizia luata in coaliție.„Si la nivelul coalitiei, si…

- „Am vazut textul motiunii de cenzura si avem observatii. Noi avem doua conditii pentru a vota aceasta motiune: textul sa fie serios si in concordanta cu pozitiile publice pe care AUR le-a avut ca singura forta de opozitie reala si in al doilea rand ca sa gasim voturi si din partea arcului guvernamental…

- "Exclus. Oricine imi cunoaste cariera stie foarte clar ca eu niciodata nu am facut nicio intelegere cu PSD si nu voi face atat timp cat voi fi in viata publica. (...) E exclus. Asta este o bazaconie. De altfel, noi am si luat o decizie la nivelul coalitiei. Motiunea nu va avea niciun vot din partea…

- Un sondaj ale carui rezultate au ajuns recent in atenția opiniei publice prezinta date aferente unui demers sociologic, realizat de IRES (Institutul Roman pentru Evaluare și Strategie), in luna mai a acestui an. Rezultatele au fost publicate duminica, 14 iunie, de Europe Elects, pe pagina de Facebook.…

- Prima moțiune de cenzura împotriva Guvernului Cîțu va fi categoric depusa și votata de PSD în actuala sesiune parlamentara, care se încheie la sfârșitul acestei luni, a declarat marți Marcel Ciolacu. El susține ca textul moțiunii va fi facut public saptamâna viitoare.Liderul…

- Vicepresedintele PSD Mihai Tudose a declarat ca spera ca motiunea de cenzura impotriva Cabinetului Citu sa treaca cu ajutorul parlamentarilor Puterii, „carora incepe sa le fie rusine sa mai iasa pe strada, sa dea ochii cu alegatorii”.