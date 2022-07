MUTARE… Barladeanul Ovidiu Perianu (20 de ani), component al echipei naționale de tineret, s-a transferat in aceasta vara de la FCSB la FC Botoșani, sub forma de imprumut, timp de un sezon. In sezonul trecut al Ligii 1, Ovidiu Perianu a adunat doar 10 apariții in tricoul echipei FCSB, iar conducerea clubului bucureștean a decis […] Articolul Barladeanul Ovidiu Perianu, imprumutat de FCSB la FC Botoșani apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene .