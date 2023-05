Bârgăuan reținut după ce i-ar fi furat portofelul unui bătrân și i-ar fi golit cardul Polițiștii au reținut un bargauan de 45 de ani banuit ca i-ar fi furat portofelul unui batran și ulterior ar fi golit cardul de credit. Barbatul ar fi retras de pe cardul batranului 4.600 de lei, in mai multe randuri. Barbatul are 45 de ani și este din Prundu Bargaului. Este banuit pentru furt, acces ilegal la un sistem informatic și efectuarea de operațiuni financiare in mod flaudulos. „Din investigațiile efectuate pana in prezent a reieșit faptul ca, in data de 18 martie, in timp ce se afla pe raza localitații de domiciliu, barbatul de 45 de ani i-ar fi sustras unei persoane varstnice un portmoneu… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

