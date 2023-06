Barcheta lui Werner Hirschvogel, monopostul auto unic în România construit la Reșița în urmă cu 40 de ani FOTO Un fost taximetrist din Reșița, mare iubitor de mașini, a devenit unul dintre cei mai mari sportivi ai Romaniei in domeniul competițiilor automobilistice. Nascut la Reșița la 13 decembrie 1931, intr-o familie de etnici germani, Werner Hirschvogel a dus o viața inchinata sportului cu motor, incepand cu anul 1950, pe cand avea 19 ani, cu motociclismul – sport in care a stralucit, obținand 12 titluri inainte de retragerea cauzata de o accidentare grava. In 1978 a trecut la automobilism, iar doar trei ani mai tarziu a obținut primul titlu de campion național, pilotand un Alfa-Romeo… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

