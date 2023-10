Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, 28 octombrie 2023, de la ora 17:15 se va disputa un nou episod din El Clasico. Deoarece Camp Nou este in renovare, derby-ul Barcelona – Real Madrid se va disputa pe Estadi Olimpic Lluis Companys, cunoscut pana nu de mult ca Estadi Olimpic de Montjuic.

- Jesus Gil Manzano (39 de ani) va conduce de la centru cel mai important meci din fotbalul spaniol, FC Barcelona - Real Madrid. FC Barcelona - Real Madrid se joaca sambata, de la ora 17:15. Partida va fi live pe GSP.ro și televizata pe Prima Sport, Orange Sport și Digi Sport Sambata, 28 octombrie, FC…

- Florentino Perez, președintele Realului, a decis sa nu mai vina sambata la El Clasico, pe Montjuic, dupa ce un oficial al Barcelonei l-a jignit pe Vinicius jr, iar Barcelona nu i-a sancționat gestul reprobabil in niciun fel. FC Barcelona - Real Madrid se joaca sambata, de la ora 17:15. Partida va fi…

- Mikel Camps, purtator de cuvant al Consiliului de Administrație la Barcelona, l-a jignit pe atacantul de culoare al lui Real Madrid, Vinicius jr (23 de ani), in timpul meciului susținut de madrileni la Braga, scor final 2-1. Barcelona și Real se intalnesc sambata in primul ”El Clasico” al sezonului…

- In cadrul unui parteneriat cu Spotify, sponsorul FC Barcelona, logo-ul Rolling Stones va figura pe tricourile rosii si albastre ale lui Robert Lewandowski si ale coechipierilor sai, potrivit news.ro.Colaborarea marcheaza revenirea celebrei trupe pop, cu un nou album intitulat "Hackney Diamonds",…

- Real Madrid a avut caștig de cauza privind apelul la suspendarea lui Nacho, de 3 etape. Capitanului madrilenilor i-a fost redusa suspendarea la doua meciuri, astfel ca va putea juca impotriva Barcelonei, pe 28 octombrie. Și David Alaba a devenit disponibil pentru El Clasico, revenit dupa o accidentare.…

- Naționala de handbal feminin a Romaniei debuteaza in preliminariile pentru Euro 2024 contra echipei din Bosnia-Herțegovina. Partida se va disputa miercuri, de la ora 17:30 și va avea loc in Sala Polivalenta din Mioveni.

- Real Madrid s-a impus miercuri pe teren propriu cu scorul de 2-0 in fața celor de la Las Palmas, in etapa a șaptea din LaLiga și a depașit-o in clasament pe FC Barcelona, insa pe primul loc se afla o formație surpriza.