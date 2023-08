Stiri pe aceeasi tema

- Temperaturi record pentru luna iulie sunt raportate din Grecia, Spania și Italia. In Jerzu și Lotzorai din Sardinia termometrele au indicat 48,2 grade Celsius. Asta reprezinta recordul european de temperatura in luna iulie. In urma cu cateva zile, meteorologii au prezis ca temperaturile din zona Siciliei…

- Țarile europene aflate la Mediterana, ale caror economii depind in mare masura de turiștii straini, sunt in prezent printre cele mai afectate de valul de caldura extrema, care pare sa nu se mai sfarșeasca. In vreme ce unele studii sugereaza ca temperaturile ridicate, incendiile de padure și erodarea…

- Valul de caldura care invaluie sudul Europei se va intensifica și mai mult marți, temperaturile urmand sa ajunga pana la 48 de grade Celsius. Cele mai afectate țari vor fi Italia, Spania și Grecia, potrivit Agenției Spațiale Europene, transmite BBC și Sky News.

- Mare parte a sudului Europei se pregateste pentru un nou interval cu temperaturi crescute. Mai multe zone din sudul Spaniei sunt in alerta rosie si ar putea experimenta temperaturi de 44 de grade Celsius luni. Vremea calda si uscata din Insulele Canare a facut ca incendiile de vegetatie sa distruga…

- Cel puțin primele 2 zile ale saptmanii vor fi de coșmar. CUPOLA DE FOC PESTE ROMANIA. LA UMBRA VA FA APROAPE LA FEL DE CALD CA LA SOARELuni se vor inregistra maxime de 36 de grade Celsius, dar meteorologii atrag atenția ca temperatura resimțita va fi de 39 de grade Celsius și nici la umbra nu va fi…

- Canicula in Romania: Valul intens de caldura abia incepe. Gabriela Bancila a avertizat ca acest val de caldura se poate retrage in urmatoarele doua saptamani, ceea ce ar duce la fluctuații de temperatura. Aceste fluctuații de temperatura pot fi insoțite de fenomene meteorologice violente, cum ar fi…

- Un val de vreme fierbinte se extinde peste o mare parte a Europei. Pentru Spania, unde au fost emise coduri roșii și portocalii de canicula, Ministerul de Externe de la București a emis și o atenționare de calatorie. Caldura se intețește și in Italia, unde saptamana aceasta meteorologii se așteapta…

- Spania se confrunta din nou incepand de luni cu temperaturi extreme care pot ajunge pana la 44 de grade Celsius, la doar doua saptamani dupa un episod similar, a anuntat agentia spaniola de meteorologie (Aemet), potrivit AFP. ‘Caldura va fi foarte intensa luni si marti in cea mai mare parte a peninsulei…