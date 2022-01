Stiri pe aceeasi tema

- Real Madrid s-a calificat in finala Supercupei Spaniei, invingand-o cu scorul de 3-2 dupa prelungiri pe marea sa rivala FC Barcelona, miercuri, pe stadionul King Fahd International din Riad (Arabia Saudita), in penultimul act al competitiei.Golurile echipei invingatoare au fost marcate de Vinicius Junior…

- Toni Kroos, care a petrecut ultimii opt ani la Real Madrid, a raspuns ferm atunci când, la conferința premergatoare El Clasico de miercuri, a fost întrebat care crede ca este diferența între Xavi și Ronald Koeman. Real Madrid și Barcelona se înfrunta în semifinalele…

- Linares și Barcelona se infrunta ACUM, in „16”-imile Copei del Rey. La pauza, echipa din Liga 3 este in avantaj, 1-0. Meciul a inceput la 20:30. Programul + toate rezultatele din Copa del Rey Linares - Barcelona 1-0, LIVE A marcat: Diaz 19Live + StatisticiTV: Telekom Sport 1

- Jaqueline Cristian a parasit WTA Melbourne Summer Set 1 din runda inaugurala, sportiva noastra fiind invinsa de Kaia Kanepi (locul 73 mondial). Din pacate, Jaqueline nu a putut profita de cele doua mingi de meci avute în setul al doilea, iar înfrângerea a venit dupa o partida…

- International spaniol Jordi Alba, de la FC Barcelona, a fost depistat infectat cu virusul Covid-19, a anuntat, marti, 28 decembrie, conducerea gruparii catalane. Alba, care a intrat deja in izolare la domiciliu, este al treilea fotbalist al Barcelonei care a contractat noul coronavirus, dupa brazilianul…

- Real Madrid, prima clasata din LaLiga, a terminat, duminica, pe teren propriu, la egalitate (0-0), meciul contra lui Cadiz din etapa a XVIII-a a La Liga. În ciuda egalului de pe Santiago Bernabeu, trupa lui Carlo Ancelotti are un avans de 6 puncte în fața Sevilliei, ocupanta locului…

- Barcelona a cedat fara drept de apel pe terenul lui Bayern Munchen, scor 0-3, și a fost eliminata din Champions League. Catalanii au incheiat grupa pe locul 3, astfel ca vor evolua in „16-imile” de finala din Europa League. Tragerea la sorți a meciurilor din fazele eliminatorii va fi pe 13 decembrie.…

- Real Madrid este un club de fotbal foarte important din Madrid, Spania. Aceasta a fost fondat in anul 1902 și avea pe atunci numele de Madrid Football Club. Primul sau meci de competiție a fost disputat pe 13 mai 1902. In prezent, Real Madrid evolueaza in La Liga alaturi de celelalte echipe formatoare…