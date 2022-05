Bărbatul lovit de trenul Cluj-Napoca – Sighetu Marmației, a decedat Un barbat de 44 de ani a fost lovit mortal de un tren, marti, intre localitatile Gherla si Livada. La data de 10 mai a.c., in jurul orei 15.40, politistii din cadrul Postului de Politie Transporturi Feroviare Gherla au fost sesizati cu privire la faptul ca o persoana ar fi fost lovita mortal de un […] Source Citeste articolul mai departe pe emaramures.ro…

- Un barbat de 44 de ani din Savadisla a fost lovit mortal marți de un tren care circula pe ruta Cluj-Napoca – Sighetu Marmației. Incidentul s-a petrecut pe sectorul de cale ferata dintre Livada... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Polițiștii din cadrul Postului de Poliție Transporturi Feroviare Gherla au fost sesizați marți in jurul orei 15.30 cu privire la faptul ca o persoana ar fi fost lovita mortal de un tren. La locul indicat s-a constatat faptul ca cele sesizate se confirma, fiind vorba de un barbat de 44 de ani, din comuna…

