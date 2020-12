Bărbatul împuşcat mortal de Poliţie era proxenet. A sedus o educatoare şi a trimis-o la bordel în Germania Șoferul impușcat mortal de polițiști, joi, 17 decembrie, in Botoșani, dupa ce a fugit de agenți, se numește Marius Constantin Vantu, un proxenet in varsta de 34 de ani. El a fost condamnat, in 2015, la șase ani de inchisoare pentru trafic de minori și de persoane și eliberat doi ani mai tarziu, scrie Adevarul. Printre victimele sale s-au aflat o tanara de 24 de ani si o adolescenta de 14 ani, menționeaza sursa citata, pe care le-a atras in cursa prin ”metoda lover-boy”, iar apoi le-a obligat sa se prostitueze in strainatate. Ieșeanul Marius Constantin Vantu s-a aflat in vizorul DIICOT Iasi inca… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

