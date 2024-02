Stiri pe aceeasi tema

- Doi polițiști aradeni au batut cu bestialitate un barbat și l-au bagat in spital. Scandalul a izbucnit intr-un restaurant. Doi politisti aradeni de la Biroul de Poliție Autostrada A1 Deva-Nadlac sunt cercetati de procurori dupa ce au batut cu bestialitate un barbat. Scandalul a izbucnit intr-un restaurant,…

- Și-a batut concubina pana a bagat-o in spital: Barbat de 56 de ani, din Șibot, reținut de polițiștii din Alba Și-a batut concubina pana a bagat-o in spital: Barbat de 56 de ani, din Șibot, reținut de polițiștii din Alba La data de 16 ianuarie 2024, polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Vințu de Jos au…

- La data de 5 ianuarie 2024, Poliția Municipiului Sebeș a fost sesizata, prin 112, cu privire la faptul ca la o locuința din comuna Garbova a avut loc un scandal. Din primele cercetari efectuate de catre polițiștii deplasați la fața locului, a rezultat ca, pe fondul unor discuții contradictorii, un barbat…

- La data de 28 decembrie 2023, polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Vințu de Jos au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de un barbat de 36 de ani, din comuna Vințu de Jos, care este cercetat sub aspectul savarșirii infracțiunii de violența in familie. In sarcina acestuia s-a reținut faptul ca,…

- Alin Chirila, cunoscut luptator MMA, este acuzat de politisti ca ar fi comis fapte ingrozitoare. El ar fi rapit și batut un barbat de la care dorea sa afle informații. Luptatorul a fost reținut impreuna cu fratele sau. Cei doi au fost aduși la Parchetul de pe langa Judecatoria Targu Bujor. Ar fi torturat…

- Alin Chirila, campion mondial la MMA și fost concurent in emisiunea Survivor Romania, a fost arestat de catre autoritați. El este acuzat ca a rapit și agresat un barbat din Galați in propria sa mașina, dorind sa obțina adresa unei persoane implicate intr-un conflict cu fratele sau. Astazi, doi frați,…

- Un barbat din Berca, in varsta de 29 de ani, a fost reținut pentru 24 de ore, pentru savarșirea infracțiunilor de violența in familie și amenințare. ,,Fapta a fost sesizata in data de 25 noiembrie a.c. de catre tatal tanarului, un barbat de 53 de ani, din aceeași localitate. Din primele cercetari a…