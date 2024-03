Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul de 27 de ani din Vaslui și-a pierdut cumpatul, pe fondul consumului de alcool și al unui conflict spontan cu parinții sai. Intr-un moment de ratacire a stropit mai multe lucruri din casa cu combustibil și le-a dat foc, apoi a fugit.

- Ca urmare a activitaților de cercetare penala efectuate de polițiștii din cadrul Poliției Orașului Gaești, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe langa Judecatoria Gaești, un barbat de 50 de ani, din Șelaru, a fost reținut pe baza de ordonanța pentru 24 de ore. Din investigațiile efectuate…

- Un tanar a fost arestat, dupa ce noaptea trecuta a fost prins conducand fara permis, pe un drum public din București. Inițial, șoferul nu a vrut sa opreasca la semnalele polițiștilor și a apasat pedala de accelerație.

- Un tanar care a talharit o femeie in scara unui bloc din Craiova a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Politistii Sectiei 3 Craiova au fost sesizati, in dupa amiaza de 29 ianuarie, despre fapta de catre o femeie de 67 de ani, din municipiu. Victima a povestit ca in timp ce se afla in scara unui…

- Magistratii Tribunalului Salaj au dispus arestarea pentru 30 de zile a barbatului care si-a aruncat sotia pe fereastra, de la etajul III. Aceasta e originara din judetul Arad si va fi inmormantata azi, la Horia.