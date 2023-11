Barbatul de 34 de ani in casa caruia a fost gasita fata disparuta in Sighetu Marmației a fost arestat preventiv. Acesta a povestit in fața anchetatorilor ca a intreținut relații sexuale cu Melinda, dar, spune el, nu impotriva voinței ei, și ca ar fi salvat-o pe adolescenta de la sinucidere. Traseul fetei a fost refacut […] The post Barbatul cu care a fost gasita fata data disparuta in Sighetu Marmației, rupe tacerea. „Manușa Alba” i-ar fi salvat viața appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .