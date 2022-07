Stiri pe aceeasi tema

- O tanara din Ucraina a fost primita in casa unor tineri casatoriți din Marea Britanie. Cei doi au doi copii impreuna, insa soțul susține ca s-a indragostit iremediabil de refugiata ucraineanca. Barbatul și refugiata au plecat intr-o alta locuința, acolo unde iși consuma dragostea, insa acum tanara se…

- O refugiata ucraineanca, aflata acum in Marea Britanie, și-a recunoscut obiectele din casa ei din Ucraina, intr-o poza publicata dupa ce rușii au facut noi cuceriri in estul țarii, scrie BBC. Alina Koreniuk a spus ca o cutie care apare in poza conține un boiler nou pe care ucraineanca l-a cumparat cu…

- Un scandal a luat amploare in Marea Britanie, dupa ce Lorna Garnett a povestit pentru presa ca a fost parasita de soțul ei, Anthony, dupa 10 ani de relație, pentru o refugiata din Ucraina pe care au primit-o in casa lor. Ucraineanca spune ca nu poarta nicio vina pentru relația lor eșuata, insa comunitatea…

- Tony Garnett, in varsta de 29 de ani si tata a doi copii, si-a parasit partenera dupa ce s-a indragostit de o refugiata ucraineana primita in gazda. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Tata a doi copii, un tanar britanic in varsta de 29 de ani, si a parasit familia dupa zece ani de casnicie pentru o refugiata din Ucraina. Tony lucreaza ca agent de paza in Bradford. Fugita din calea razboiului, Sofiia Karkadim, 22 de ani, este din Liov si a ajuns in casa familiei din West Yorkshire…

- Refugiata ucraineana Iulia Chernitskaya, mama a patru copii, care a devenit cunoscuta publicului roman dupa ce a povestit cum un șofer i-a oferit intr-o benzinarie din Romania 200 de lei ca ajutor, a luat o decizie neașteptata. Femeia vrea sa revina in Ucraina, dupa doar doua luni petrecute la Brașov. Antrenoarea…

- Un roman de 46 de ani a fost arestat la finalul lunii aprilie in Alicante, sub acuzația ca s-a prefacut a fi agent al poliției spaniole și a furat economiile unei refugiate din Ucraina, informeaza ziarul spaniol El Periodic, citat de Digi24. Intr-un amestec de engleza și spaniola, barbatul i-a spus…

- Marta Kostyuk, aflata in prezent pe locul 49 in ierarhia mondiala, a oferit un interviu in care a criticat jucatorii de tenis din Rusia care prefera sa nu comenteze despre razboiul din Ucraina.