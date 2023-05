Stiri pe aceeasi tema

- Richard Emanuel Gheorghe, membru al clanului Rinu, a fost condamnat marti de Tribunalul Bucuresti la 13 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de omor, el fiind cel care l-a ucis in august 2020 pe liderul clanului Duduianu, Florin Mototolea, zis Emi Pian, in timpul unei partide de barbut.

- Secretarul general adjunct al NATO Mircea Geoana a precizat ca deciziile judecatoresti trebuie respectate, fara exceptie, in contextul in care fostul presedinte al Exim Bank si cumnatul sau, Ionut Costea, a fost condamnat definitiv la sase ani de inchisoare pentru coruptie. „Chiar si in momente complicate,…

- Un maior al FSO a primit 6,5 ani de inchisoare pentru ca a incercat sa fuga din Rusia dupa ce a fost anunțata mobilizarea.Tribunalul militar de garnizoana din Barnaul l-a condamnat pe maiorul Serviciului Federal de Graniceri (FSO) Mihail Zhilin, care a fugit in Kazahstan dupa mobilizarea in Rusia,…

- Țara in care liderul opoziției a fost condamnat la doi ani de inchisoare pentru un motiv incredibil pentru lumea civilizata: l-a atacat pe actualul premier și l-a numit ”hoț” intr-un discurs mai vechi de acum trei ani de zile. Instanța din India a decis sa-l condamne pe Rahul Gandhi la doi ani de inchisoare.…

- Liderul opoziției indiene, Rahul Gandhi, a fost condamnat la doi ani de inchisoare de catre o instanța locala, deoarece l-a defaimat pe adversarul sau politic, premierul Narendra Modi, potrivit BBC. El a fost eliberat pe cauțiune timp de 30 de zile și poa

- Liderul unui clan din Lugoj a fost prins de polițiștii din Italia dupa ce s-a dat de gol cu postarile pe rețelele de socializare. Iulian Boț, supranumit și “Viscol”, a fost condamnat in Romania la 4 ani și 8 luni de inchisoare pentru evaziune fiscala. Acesta a fugit din țara dupa ce a mituit un […]

- IPJ Timiș a anunțat ca la data de 20 martie 2023, in urma schimbului de date și informații cu autoritațile din Italia, a fost depistat un barbat, in varsta de 42 de ani, urmarit internațional, cautat in baza unui mandat european de arestare emis de autoritațile romane. Este vorba de Iulian Boț, zis…

Barbat din Aiud condamnat la inchisoare pentru lipsire de libertate și conducere fara permis, REȚINUT de polițiști: A ajuns dupa gratii La data de 20 martie 2023, polițiștii…