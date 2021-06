„Cred ca Macron reprezinta foarte bine decaderea țarii noastre”, a afirmat acesta. „Daca l-aș fi provocat pe Macron la un duel la rasarit, ma indoiesc ca ar fi raspuns”, a mai declarat Damien Tarel in fața judecatorilor, potrivit Reuters.Barbatul este acuzat de ultraj, infracțiune care in Franța este pedepsibila cu pana la 3 ani de inchisoare și o amenda de 45.000 de euro.Tarel l-a lovit marți pe Emmanuel Macron, in momentul in care acesta s-a apropiat de un grup de persoane, pentru a sta de vorba, in timpul ueni vizite in teritoriu.