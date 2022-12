Stiri pe aceeasi tema

- Paul Pelosi, soțul președintei Camerei Reprezentanților din Congresul american, Nancy Pelosi, a parasit spitalul la șase zile dupa ce a fost atacat cu un ciocan de un barbat care a intrat in locuința cuplului, relateaza The Guardian.”Paul ramane sub ingrijirea medicilor, in timp ce continua sa faca…

- Individul suspectat ca l-a agresat in mod violent pe sotul lui Nancy Pelosi, lidera democratilor din Camera Reprezentantilor, la domiciliul celor doi, a fost inculpat pentru tentativa de rapire si agresiune, a anuntat luni Departamentul Justitiei al SUA, informeaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres.…

- Individul suspectat ca l-a agresat in mod violent pe soțul lui Nancy Pelosi, liderul democratilor din Camera Reprezentantilor, la domiciliul celor doi, a fost inculpat pentru tentativa de rapire si agresiune, a anuntat luni Departamentul Justitiei al SUA, informeaza AFP si Reuters. David DePape a patruns…

- Individul suspectat ca l-a agresat in mod violent pe sotul lui Nancy Pelosi, lidera democratilor din Camera Reprezentantilor, la domiciliul celor doi, a fost inculpat pentru tentativa de rapire si agresiune, a anuntat luni Departamentul Justitiei al SUA, informeaza AFP si Reuters. David DePape a patruns…

- Individul suspectat ca l-a agresat in mod violent pe sotul lui Nancy Pelosi, lidera democratilor din Camera Reprezentantilor, la domiciliul celor doi, a fost inculpat pentru tentativa de rapire si agresiune, a anuntat luni Departamentul Justitiei al SUA, informeaza AFP si Reuters. David DePape a patruns…

- Barbatul care l-a atacat vineri dimineata pe sotul lui Nancy Pelosi la domiciliul cuplului o cauta pe lidera democrata, a declarat purtatorul de cuvant al presedintei Camerei Reprezentantilor a Congresului SUA, relateaza AFP. "In aceasta dimineata, Paul Pelosi a fost atacat de un barbat care a folosit…

- Paul Pelosi, soțul celui de-al treilea om in statul american, președinta Camerei Reprezentanților din Congresul SUA Nancy Pelosi, a fost supus unei operații pe creier dupa ce a fost atacat, vineri, in propria casa, de un barbat inarmat cu un ciocan. NBC Bay Area scrie ca Paul Pelosi se recupereaza dupa…

- Paul Pelosi, sotul presedintei Camerei Reprezentantilor a SUA, Nancy Pelosi, a fost ''atacat violent'' in timpul unei spargeri la locuinta lor din California vineri dimineata, a anuntat biroul responsabilei americane, potrivit Reuters. ''Atacatorul a fost retinut si motivatia sa pentru acest atac este…