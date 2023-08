Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar s-a hotarat sa „ajute” traficul de pe o strada intens circulata din Cluj-Napoca. Acesta a fost filmat in timp ce sarea in fața mașinilor pe strada Avram Iancu. Tanarul pare ca se afla sub influența bauturilor alcoolice sau a substanțelor psihoactive. A blocat mai multe mașini și a stat de vorba…

- Pompierii din cadrul Punctului de Lucru Florești au intervenit la un accident rutier petrecut pe strada Avram Iancu din localitatea Florești. La fața locului s-au deplasat o autospeciala cu modul de descarcerare, precum și un echipaj SMURD de tip Terapie Intensiva Mobila, din cadrul Detașamentului 2…

- In aceasta dimineața, pompierii au intervenit la un accident rutier petrecut pe strada Arinilor din Cluj-Napoca, in urma caruia, un barbat a fost transportat la spital. Pompierii de la Detașamentul 2 Cluj-Napoca au intervenit in urma cu puține momente la un accident rutier petrecut pe strada Arinilor.…

- Aeroportul Internațional „Avram Iancu” din Cluj Napoca a anunțat faptul ca incepand de astazi s-au reluat zborurile spre Constanța. Vor fi cate doua zboruri saptamanale, in zilele de joi și duminica. Zborurile vor fi operate de compania Air Connect. „Program de operare in perioada 22 iunie – 12 iulie…

- Astazi, polițiștii și jandarmii clujeni au primit o sesizare despre un barbat care se deplasa pe partea carosabila a strazii Sarmisegetusa din Cluj-Napoca, fiind in pericol sau necesitand ajutor specializat. Odata ajunși la locul faptei, polițiștii și jandarmii au fost injurați de tanarul de 25 de ani,…

- Un accident rutier cu 3 autoturisme implicate a avut loc marți pe strada Moților din municipiul Cluj-Napoca, la intersecția cu strada Mihai Eminescu. Polițiștii au anunțat ca traficul este afectat pe Calea Moților in urma unui accident rutier produs intre trei mașini. Din primele informații doua persoane…

- Un accident rutier cu 3 autoturisme implicate a avut loc marți pe strada Moților din municipiul Cluj-Napoca, la intersecția cu strada Mihai Eminescu. Polițiștii au anunțat ca traficul este afectat pe Calea Moților in urma unui accident rutier produs intre trei mașini. Din primele informații doua persoane…

- Un camion a luat foc vineri la urcarea in Feleac dinspre Cluj Napoca. La fața locului au intervenit de urgența pompierii pentru lichidarea incendiului. Șoferul camionului s-a autoevacuat in momentul izbucnirii incendiului. Acesta transporta mase plastice. Nu au fost persoane ranite in urma evenimentului.…