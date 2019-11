Stiri pe aceeasi tema

- Un cetatean roman, originar din Dej, județul Cluj, a fost condamnat la inchisoare pe viata in Marea Britanie pentru o crima comisa in anul 2013, informeaza postul Sky News. Tanarul din Dej, Cristian Sabou, a recunoscut uciderea artistei Valerie Graves, care avea 55 de ani, in locuinta acesteia din Bosham…

- Intransigent, de o politete proverbiala, rabdator – adeptul artei de a spera sau de a indura lucruri imposibil de schimbat, Iuliu Maniu a fost, adesea, comparat cu un Sfinx. Greșit, (aproape) in privința ambelor accepțiuni: nu a avut nimic dintr-un personaj feminin malefic, imprumutand, ce-i drept,…

- Salih Khater in varsta de 30 de ani, care in luna august a anului trecut a intrat intentionat cu masina in trecatori si politisti in apropierea parlamentului din Marea Britanie, a fost condamnat luni, 14 octombrie, la inchisoare pe viata. Barbatul care se afla intr-un Ford Fiesta argintiu a intrat…

- Un american din Alabama, condamnat la inchisoare pe viața, in 1983, pentru furtul a 50 de dolari și 75 de cenți, va putea fi eliberat, dupa 36 de ani de pușcarie, ca urmare a modificarilor legislației penale, informeaza Time.