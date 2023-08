Stiri pe aceeasi tema

- Operațiune in forța a polițiștilor de la Serviciul de Investigații Criminale, la Timișoara. Oamenii legii au reușit sa il rețina pe Marco Munteanu, romul cautat pentru arestare care a reușit sa fuga de polițiștii care l-au oprit in timpul unui control.

- O scena parca rupta din filmele de acțiune a avut in Cluj-Napoca, un barbat de 36 de ani a fost prins de polițiști la volanul unei mașini furate. Acesta era beat și nu avea permis de conducere. In incercarea de a scapa de polițiști a facut accident dar asta nu l-a oprit, barbatul incercand sa fuga la…

- Doi agenți de poliție, aflați in timpul liber, au observat marți, in trafic, pe strada Tudor Vladimirescu din Cluj-Napoca, un autoturism condus haotic. Cei doi polițiști au depașit imediat autoturismul și l-au oprit, dar șoferul a fugit de la fața locului. „La data de 22 august a.c., in jurul orei…

- Nr. 226 Oradea, 09.08.2023 BULETIN INFORMATIV Doua incendii la cladiri dezafectate din Oradea, din cauza fumatului Doua incendii la cladiri dezafectate din Oradea, din cauza fumatului Marti, 8 august a.c., pompierii oradeni au actionat pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o cladire dezafectata,…

- Un barbat este cautat de polițiști dupa ce a parasit locul unui accident produs vineri, in zona centrala a Timișoarei. Un baiat in varsta de 4 ani a fost ranit, poliția fiind sesizata de catre medicii care l-au tratat. „La data de 4 august 2023, in jurul orei 17:30, in municipiul Timișoara, pe strada…

- Un barbat in varsta de 46 de ani, dat in urmarire de autoritațile din Belgia și Franța, a fost gasit de polițiștii timișeni in Giroc. „La data de 8 iulie 2023, in urma unor activitați informativ-investigative, polițiștii Postului de Poliție Giroc au depistat in localitatea Giroc, județul Timiș un barbat…

- Olguța Vasilescu susține ca ucigașul de 17 ani a venit special in Gradina Botanica sa omoare pe cineva. Este declarația șocanta facuta de primarul Craiovei care spune ca orașul pe care il conduce nu este mai puțin sigur decat Timișoara, unde nici acum la peste 30 de ore nu a fost gasit ucigașul celor…

